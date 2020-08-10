شكرا لقرائتكم خبر عن روبى ويليامز يتجاهل تاريخه الفنى ويؤكد: زواجى أهم وأعظم إنجاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم العالمي روبي ويليامز الذي يعد واحدا من أهم و أشهر نجوم العالم عن حياته الزوجية بإدلائه عدد من التصريحات التي أثارت الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، وقال النجم العالمي روبي ويليامز إن زواجه لمدة عشر سنوات من زوجته عايدة فيلد هو "أكثر أهمية" من أي نجاحات آخر حققه طوال حياته المهنية .

روبي ويليامز و زوجته

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ومن المقرر أن يحتفل النجم الشهير البالغ من العمر ( 46 عام ) والممثلة البالغة من العمر ( 41 عام ) بالعام العاشر لزواجهما هذا الأسبوع ، ويعترف ويليامز بأن هذا الإنجاز "أكثر أهمية" من أي شيء حققه ، حيث استطاع أن يحافظ على حياته الزوجية مزينة بالهدوء والاستقرار .

فقد تحدث روبي ويليامز و هو أب لأربعة أطفال من زوجته عايدة فيلد لمجلة "HELLO " ، وفاجأ كل عشاقه فقال: إنها أكثر أهمية من أي نسبة مبيعات للأعمال الغنائية أو الفوز بأهم و أشهر الجوائز ، أو إقامة الجولات الغنائية الضخمة " ، و استكمل قائلا : " النجاح و الإنجاز الحقيقي هو أنني كنت فتي صالحا و زوجا صالحا " .



روبي ويليامز و زوجته