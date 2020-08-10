شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل شعيل يطرح أحدث أغنياته "شنو صاير" باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب الكويتى نبيل شعيل أحدث أغنياته الفردية التي تحمل اسم "شنو صاير" باللهجة الخليجية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى طالب مجباس، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، مكس وماستر جاسم محمد، إشراف أحمد الصانع، ويعد المطرب الكويتي نبيل شعيل أحد أهم المطربين فى الخليج، لما يحظى به من جماهيرية عريضة من مختلف البلدان بفضل مسيرته الفنية الطويلة، فضلا عن أغانيه المميزة.

ومؤخراً تفاعل المطرب الشهير مع متابعيه عبر حسابه على موقع انستجرام بصورة نادرة له، علق عليها بأنها من محل مصرى مثلما اتضح خلال تعليقه، حيث كتب شعيل على صورة جلباب نشرها قائلا: "اللى لبس بجامة (محلات حلاوة مصر) لا يطلع اليوم"، كما كتب تاريخ التقاط الصورة حيث جاءت في سبعينيات القرن الماضى وتحديداً عام 1976.

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يذكر أن آخر أعمال نبيل شعيل ألبوم "كبير الفن"، وضم الألبوم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و " ندمان" و"حوبة"، وتعاون نبيل في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمى وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبد الله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسرى وقصى عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدى.