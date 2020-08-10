القصة الكاملة لوفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد إصابته بجلطة فى المخ (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الحزن انتابت رواد السوشيال ميديا مؤخراً، وذلك عقب وفاة البلوجر الشهير مصطفى حفناوى، إثر مرضه مؤخرا عقب أيام من تدهور حالته الصحية، وفقا لتشخيص خاطئ فى أحد المستشفيات، ليصاب فى النهاية بجلطة فى المخ، وخلال التقرير التالى نتعرض لمعلومات عنه. Advertisements

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