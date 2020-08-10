شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تكشف لـ"الخليج 365" موعد طرح ألبومها الجديد "أنا فى إنتظارك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة المغربية جنات لـ ”الخليج 365” عن موعد البومها الجديد الذى يحمل اسم "أنا في انتظارك"، قائلة، ان شاء الله يوم الخميس الجاى هايكون موعد طرح الألبوم وأتمنى ان ينال إعجاب الناس وانا متأكدة أنه هايكون مفاجأة ليهم، وهاستنى ردود فعلهم ان شاء الله أول ما تنزل أغنيات الألبوم، وكانت النجمة المغربية جنات قد رزقت، منذ 3 أيام بطفلتها الثانية والتى أطلقت عليها اسم "جوليا"، بعد أن أنجبت طفلتها الأولى "جنات" من زوجها محمد عثمان نعمان والتى جمعتها به صورة رومانسية منذ أيام قليلة على حسابها الشخصى "انستجرام".

وشاركت النجمة جنات قبل موسم رمضان بأغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "أبطال بلدنا" والتى جمعتها بالمطرب محمد عدوية وأبرز الفيديو كليب الخاص بالأغنية كمائن الشرطة التى ترعى الشوارع خلال فترة حظر التجول بجانب إظهار جهود الأطباء، جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

أغنية "أبطال بلدنا" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها: "تسلم الناس اللى صاحية .. شادة حيلها ليل نهار .. واللى بيساعد بقلبه دولا متعدش كتار" .

وكان آخر أعمال المطربة جنات وليد سعد تتر مسلسل " بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى وأخرون، والذى كان يعرض على سى بي سى فى فترة الماضية، هو من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج شيرين عادل، والأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد.