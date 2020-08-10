شكرا لقرائتكم خبر عن طرح "كيرة والجن" صيف 2021 وغير صحيح عرضه على المنصات قبل السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المنتج أحمد بدوى - المدير العام لشركة سينرجى فيلمز – أنه تم استئناف تصوير فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز الأسبوع الماضى، فور الانتهاء من أجازات عيد الأضحى المبارك، مضيفاً أن التصوير يسير بشكل جيد حسب الخطة التى وضعتها الشركة المنتجة.

وأشار بدوى لـ"الخليج 365" إلى أن الشركة قررت طرح الفيلم فى دور العرض السينمائية صيف 2021 ، فى حالة استقرار الاوضاع، مؤكداً أن الحديث عن فكرة عرض الفيلم على المنصات الرقمية قبل دور العرض غير صحيح تماماً وأن الأمور تسير بشكل طبيعى بطرحه فى دور العرض فى الوقت المحدد له، حيث تتولى شركة سينرجى توزيعه داخل مصر فيما يوزعه فى الخارج شركة الطاهر ميديا.



بروفات فيلم كيرة والجن

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فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار ويخرجه مروان حامد ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز وأحمد عز كل من هند صبرى سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الاعلان عنهم تباعاً، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.