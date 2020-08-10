شكرا لقرائتكم خبر عن عمل اعتذر عنه محمود ياسين بسبب حالته الصحية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الفنانة شهيرة، لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة في أى عمل فنى، خاصة أن معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ساعات فقط".
وكشفت شهيرة أن الكاتب الكبير وحيد حامد عرض عليه مسلسل الجماعة، وقلت له: «آسفة يا أستاذ وحيد.. محمود ياسين ميقدرش يشتغل»، لذلك نعتذر عن العديد من الأعمال والتكريمات التكريمات، نظرا لحالته الصحية، لأنى لا أحب أن أراه على المسرح مسنودًا أو محمولًا.
وأوضحت الفنانة القديرة شهيرة الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات سابقة إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة". مضيفة أن محمود ياسين يعانى من تصلب الشرايين، وذلك يؤثر على ذاكرته، وحركته لم تعد كما كانت.
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