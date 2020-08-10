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عمل اعتذر عنه محمود ياسين بسبب حالته الصحية.. تعرف عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين فترة وأخرى تحوم الشائعات حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمود ياسين والتى تنفيها زوجته الفنانة شهيرة معبرة عن حزنها ‏من تلك الأخبار التى يتم تداولها على السوشيال ميديا على غير الحقيقة .‏

 

وقالت الفنانة شهيرة، لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة في أى عمل فنى، خاصة أن ‏معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ‏ساعات فقط‎".‎

 

وكشفت شهيرة أن الكاتب الكبير وحيد حامد عرض عليه مسلسل الجماعة، وقلت له: «آسفة يا أستاذ وحيد.. محمود ياسين ميقدرش ‏يشتغل»، لذلك نعتذر عن العديد من الأعمال والتكريمات التكريمات، نظرا لحالته الصحية، لأنى لا أحب أن أراه على المسرح مسنودًا ‏أو محمولًا.‏

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وأوضحت الفنانة القديرة شهيرة الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات سابقة إنه بخير ويتمتع ‏بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر ‏عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة‎".‎‏ مضيفة أن محمود ياسين يعانى من تصلب الشرايين، وذلك يؤثر على ‏ذاكرته، وحركته لم تعد كما كانت.‏

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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