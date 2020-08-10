شكرا لقرائتكم خبر عن عمل اعتذر عنه محمود ياسين بسبب حالته الصحية.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين فترة وأخرى تحوم الشائعات حول الحالة الصحية للفنان الكبير محمود ياسين والتى تنفيها زوجته الفنانة شهيرة معبرة عن حزنها ‏من تلك الأخبار التى يتم تداولها على السوشيال ميديا على غير الحقيقة .‏

وقالت الفنانة شهيرة، لـ"الخليج 365"، إن زوجها الفنان الكبير محمود ياسين لا يستطيع حاليا المشاركة في أى عمل فنى، خاصة أن ‏معظم صناع الأعمال الفنية حاليا يصورون ما يقرب من 18 ساعة يوميا وأكثر، معلقة: "هذا لم يكن يحدث أيام جيلنا وكنا بنصور 8 ‏ساعات فقط‎".‎

وكشفت شهيرة أن الكاتب الكبير وحيد حامد عرض عليه مسلسل الجماعة، وقلت له: «آسفة يا أستاذ وحيد.. محمود ياسين ميقدرش ‏يشتغل»، لذلك نعتذر عن العديد من الأعمال والتكريمات التكريمات، نظرا لحالته الصحية، لأنى لا أحب أن أراه على المسرح مسنودًا ‏أو محمولًا.‏

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وأوضحت الفنانة القديرة شهيرة الحالة الصحية لزوجها الفنان القدير محمود ياسين، قائلة في تصريحات سابقة إنه بخير ويتمتع ‏بصحة جيدة و"زى الفل كمان"، على حد وصفها، و"نشكر ربنا على كل حال"، مضيفة: "الحمد لله أن حالته ثابتة على كدة، وما ينشر ‏عن تدهور صحته ما هي إلا شائعات لا أساس لها من الصحة‎".‎‏ مضيفة أن محمود ياسين يعانى من تصلب الشرايين، وذلك يؤثر على ‏ذاكرته، وحركته لم تعد كما كانت.‏