شكرا لقرائتكم خبر عن كريس برات وكاثرين شوارزنيجر يرزقان بأول أطفالهما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل عن ولادة كاثرين شوارزنيجر لطفلتهما الأولي من زوجها كريس برات، وقاما بتسميتها ليلي.
من جانب أخر كريس يشارك في بطولة فيلم Jurassic World: Dominion والذي تقوم الشركة المنتجة له بتخصيص وحدة صحية كاملة ستقوم بمرافقة طاقم العمل أثناء تصوير الفيلم في المملكة المتحدة.
الوحدة الصحية ستكون مسئولة عن الكشف الدوري علي طاقم العمل والحفاظ علي صحتهم والإطمئنان لعدم وجود أي عدوي بفيروس كورونا أثناء العمل، وحرصت الشركة المنتجة علي وضع شرط ارتداء الكمامة كأساس لبدء العمل خاصة للأشخاص ممن لا يقفون آمام الكاميرات.
وكان موقع ديدلاين كشف عن استعداد شركة Universal لإستئناف تصوير فيلم Jurassic World: Dominion في المملكة المتحدة
Jurassic World: Dominion واحد من أبرز الأفلام المنتظرة لما لها من شعبية كبيرة لدى الجمهور، ولكن شركة Universal أوقفت التصوير حيث كان العمل يصور منذ شهر فبراير فى لندن لكن الفيروس وتفشيه فى البلاد أوقف التصوير.
الفيلم من بطولة دانييلا بينيدا، وبرايس دالاس هوارد، وكريس برات، وديشن لاكمان، ولورا ديرن، وجيك جونسون، وسام نيل، وجيف جولدبلوم.
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