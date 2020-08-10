"الموت لا يعرف عزيز".. أمير طعيمة ينعى مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نعى الشاعر أمير طعيمة، اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، عقب تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة.
ونشر "طعيمة" صورة لمصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الموت لا يعرف عزيزُا ولا صغيرًا ولا كبيرًا، رحم الله مصطفى حفناوي وأدخله فسيح جناته".
ورحل اليوتيوبر الشاب بعد إصابته بجلطة في المخ وحرص عدد من نجوم الفن على زيارته في المستشفى من بينهم النجم تامر حسني.
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