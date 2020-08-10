"عقبال الباقيين".. نوال الزغبي تعلق على استقالة رئيس وزراء لبنان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على استقالة دكتور حسان دياب رئيس وزراء لبنان.
وكتبت: "حسان دياب استقال، عقبال الباقيين"، وحازت "التويتة" على إعجاب وتفاعل عدد كبير من متابعي المطربة اللبنانية.
وكان حسان دياب قد قدم مساء اليوم الإثنين، استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الأسبوع الماضي، والأحداث التي تلته.
وقال دياب إن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لوضع خارطة طريق للبنان، لافتًا إلى أن حكومته لم يكن لديها مصالح شخصية وكل ما يهمها إنقاذ البلاد.
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