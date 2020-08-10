محمود البزاوي يقدم صدقة جارية للراحل مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر : حرص الفنان محمود البزاوي، على تقديم صدقة جارية، على روح اليوتيوبر مصطفى حفناوي. ونشر البزاوي، سور قرآنية بجانب صورة "حفناوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، وعلق: "‏صدقة جارية على روح مصطفى الحفناوي، الله يرحمك ويغفر لك". يذكر أن اليوتيوبر مصطفي حفناوي، وافته المنية، اليوم الإثنين، عقب تشخيص حالته بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

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