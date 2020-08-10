أحمد فهمي ينعى مصطفى حفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان أحمد فهمي، اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفى اليوم الإثنين، عقب تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة.

وكتب "فهمي" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص التعازي في وفاة مصطفى حفناوي، ربنا يصبر أهله، أدعوله بالرحمة".

ورحل اليوتيوبر الشاب بعد إصابته بجلطة في المخ وحرص عدد من نجوم الفن على زيارته في المستشفى من بينهم النجم تامر حسني.