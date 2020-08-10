تعرف على موعد جنازة مصطفى الحفناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يتجه أصدقاء اليوتيوبر مصطفى الحفناوي، لدفنه بمقابر الأسرة في مركز الصف، وتقام صلاة الجنازة أمام المقابر، عقب صلاة المغرب، بحضور أصدقائه وأقاربه.

ورحل عن عالمنا اليوم الإثنين، مصطفى حفناوي، المعروف كيوتيوبر، وأحد الأشخاص الذين يحظون بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصابته بجلطة في المخ، دخل على إثرها في غيبوبة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم عمرو يوسف، رانيا فريد شوقي، رامي جمال، وآخرون.