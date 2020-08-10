محمد عامر ينشر صورة لوالدته داخل المستشفى ويكشف تطورات حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الممثل الشاب محمد عامر، متابعي حسابه على موقع إنستجرام، صورة لوالدته على سرير المرض بداخل أحد المستشفيات.

وأشار إلى خروجها من غرفة العمليات بعد إجراء تدخل جراحي صعب، مطالبا الجميع بالدعاء لها حتى يتم الله عليها الشفاء.

وكتب رسالة مطولة جاء فيها "شكرا لكل الناس اللي بعتولي وكلموني يتطمنو على أمي ربنا يخليكوا لينا.. الحمد لله أمي خرجت من العملية امبارح بس لسه في المستشفى، ومكنتش قادر أطمنكو عشان كنت قلقان ومرهق جداً" .

وتابع "ان شاء الله تخف وتبقى كويسة وأحسن من الأول بأمر الله وبدعواتكو ليها. ولما بنقولكو انتو أهلنا وعيلتنا الكبيرة ده مش كلام بالعكس ده انتو يمكن أجدع كمان من ناس بنفكر انهم قريبين مننا، أصل الشدة اللي بتبين مش الأفراح وأعياد الميلاد والمناسبات الحلوة".

وعن الذي جعله يشعر بالضيق، قال "بصراحة أكتر حاجة ضايقتني ووجعتني بجد ان أغلب اللي كنت متخيل انهم قريبين، وأول ناس هتسأل وتطمن ويبقو جنبي مسألوش ولا بعتو أصلاً طبعاً غير كام واحد جدع وصاحب بجد وممكن منهم ميكونوش شافو طبعاً إن أمي تعبانة وهتعمل عملية.. مع إني والله مش محتاج حد ولا أي حاجة غير السؤال والدعاء، وإني كنت أحس أن دول فعلاً اصحابي أو أهلي اللي بيسألو عليا ومهتمين بيا وبأمي" وأضاف "انتو عارفين ايه الأكبر كمان لما يبقا ليك أخوات أو بتعتبرهم اخوات ويبقو عارفين ان مامتك بتعمل عملية وحالتها أصلاً صعبة وعارفين، لأن ماما كان عندها جلطة في المخ ومركبة دعامات في المخ ودخولها العمليات معروف انه صعب، ويبقو بيتكلمو معايا أو بيبعتولي على الواتساب وميحاولوش حتى يتطمنو عليها برسالة.. حاجة فعلاً بقت غريبة.. ولا ده الطبيعي".

جدير بالذكر أن عامر شارك في عدد من الأعمال الفنية بينها "باب الخلق"، "نصيبي وقسمتك 2"، و"أزمة نسب".