إيرادات الأحد.. "Bloodshot" الثالث و"The Hunt" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 9 أغسطس، فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 32 ألفا و959 جنيها.

واحتل المركز الثاني فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 29 ألفًا و985 جنيها، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 29 ألفا و27 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "My Spy" محققًا 22 ألفًا و47 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 18 ألفًا و511 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 17 ألفا و785 جنيها، فاز بالمركز السابع فيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 12 ألفا و588 جنيها.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "Made in Italy" والذي حقق 9 آلاف و873 جنيهًا، واحتل المركز التاسع فيلم "the Postcard killings" محققًا 4 آلاف و655 جنيهًا، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "onward" محققا 3 آلاف و304 جنيهات.