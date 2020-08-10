"أوجع قلوب الجميع".. هاني شاكر ينعى مصطفى حفناوي بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:
نعى النجم هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي توفى منذ قليل، عقب تعرضه لجلطة في المخ ودخوله في غيبوبة.
وكتب هاني شاكر، عبر حسابه على تويتر:" بقلب حزين أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني أي معرفة به، ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".
ورحل اليوتيوبر الشاب بعد إصابته بجلطة في المخ وحرص عدد من نجوم الفن على زيارته في المستشفى من بينهم النجم تامر حسني
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