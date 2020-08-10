تعرف على حصيلة إيرادات فيلم "الغسالة"

حقق فيلم "الغسالة"، أمس الأحد ، حضورا جماهيرياً كبير داخل صالات العرض السينمائية، حيث بلغت إيراداته 308,337 ألف جنيه لتتم إضافتها على ما حصده الفيلم منذ طرحه فى دور العرض يوم الخميس 30 يوليو الماضى، لتزداد محصلة إيرادات الفيلم فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى إلى 8 ملايين و700 ألف جنيه.

وجاءت حصيلة الإيرادات التى حققها الفيلم كالتالى:

الخميس 167 ألف جنيه، الجمعة مليون جنيه، السبت مليون و600 ألف جنيه، الأحد مليون و700 ألف جنيه، الاثنين حقق مليون و 160 ألف جنيه، والثلاثاء 640 ألف جنيه، الأربعاء 518 ألف جنيه، الخميس 503 ألف جنيه، الدمعة 525 الف جنيه، السبت 360 ألف جنيه، الاحد 308,337.

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فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.

وتدور أحداث فيلم "الغسالة" فى إطار كوميدي خيالى، حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما تتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها.