فيديو .. نبيل شعيل يطرح أحدث أغنياته شنو صاير

طرح الفنان نبيل شعيل أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم شنو صاير، وجاء ذلك عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية شنو صاير من كلمات مصطفى طالب مجباس، وألحان وتوزيع ميثم علاء الدين. Advertisements يذكر أن الفنان نبيل شعيل طرح مؤخرًا أغنية بعنوان ندمان، والاغنية من كلمات قصي عيسى، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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