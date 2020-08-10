مصطفى قمر يعلن موعد طرح الجزء الثاني من ألبوم "لمن يهمه الأمر"

أعلن الفنان مصطفى قمر موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "لمن يهمه الأمر 2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر قمر صورة جديدة له مع آلة الجيتار، وعلق عليها قائلاً:"لمن يهمه الأمر 2 آخر الشهر ده بإذن الله"

كشف قمر في وقت سابق عن أغنيات الالبوم، الذي سيضم 7 أغاني وهم "حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - مسافر - عجوز في المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك علي جبيني".

والملفت في الأمر، أن عنوان الألبوم يحمل الجزء التاني من ألبوم

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سابق لـ قمر ، حي طرح ألبوم بنفس الإسم عام 1996، وكان يضم 5 أغاني"سلمولي، نامت المدينة، كان ليا يوم حبيب، جواها، أهل الغرام".

يأتي الألبوم بعد عام واحد على طرح أحدث ألبوماته "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".