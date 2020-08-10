في هذا الموعد ..عرض فيلم الحارث قبل شاشات السينما

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن موعد عرض فيلمه الجديد "الحارث"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

نشر الفيشاوي البرومو التشويقي للفيلم، وعلق عليه قائلاً:"فيلم الحارث يعرض حصريا على شاهد، يوم الخميس القادم 13 أغسطس".

تأتي قصة الفيلم في إطار الغثارة والغموض والتشويق، يجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎،

من بطولة ‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد، ‏إخراج محمد نادر.

ولم يكن هذا الفيلم الأول الذي يعرض عبر منصة "شاهد"قبل السينما، حيث سبقه فيلم "صاحب المقام"، الذي تم عرضه بنفس الطريقة، وحصل على نسبة مشاهدة عالية على المنصة، من بطولة: يسرا، وآسر ياسين، أمينة

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خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل إبراهيم نصر، ومن كتابة إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

كما يستكمل الفيشاوي تصوير فيلم "30 مارس من بطولة " دينا الشربيني، خالد الصاوي، محمدجمعة، صبرى فواز ، محمد على رزق، أحمد خالد صالح"، من إخراج :أحمد خالد موسى، وهو فيم من نوعية السيكو دراما.