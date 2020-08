في هذا الموعد ..عرض فيلم الحارث قبل شاشات السينما

View this post on Instagram

فيلم الحارث يعرض علي #شاهد_vip يوم الخميس القادم ١٣ أغسطس حصرياً @mo.nader.m @mohamed.nassar.1 @yasminraeis @asma.abulyazeid @asmaa_galal @eltayeb.official #alfishawy #comingsoon