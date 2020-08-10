هكذا دعمت مايا خليفة ضحايا انفجار بيروت

أعلنت الفنانة العالمية مايا خليفة عن دعمها شهداء وضحايا حادث انفجار بيروت، حيث قررت أن تبيع نظارتها الشهيرة بمبلغ 100 ألف دولار عبر إحدى مواقع التسويق الإلكترونية.
وقالت مايا خليفة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: وصلنا 100 ألف دولارفى 11 ساعة الرابط موجود بجانب البايو، يجب أن نحصل على نصف مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل.
ومن ناحيتها قررت مايا خليفة ببيع بعض أغراضها الشخصية والشهيرة، وتبرع إلى الصليب الأحمر اللبناني، بالإضافة إلى بعض المؤسسات الخيرية
يذكر أن وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، ووقع الانفجار عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الدين الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة.
وكان الانفجار في العنبر رقم 12 في المرفأ، وأدى إلى احتراقه جراء انفجار المفرقعات النارية داخله.
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