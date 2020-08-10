بعد صدمة وفاته.. دفتر تعازي الفنانين لـ مصطفى حفناوي

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التعازي في وفاة صانع الفيديوهات الشهير "مصطفى حفناوي"، بعد إعلان خبر وفاته، الذي أحدث صدمه لمحبيه وأهله وأصدقائه بعد تعرضه لأزمة صحية بشكل مفاجىء، التي توفى بسبب مضاعفاتها بعدها بأيام قليلة.

قدمت الفنانة رانيا يوسف تعازيها قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون وفاه مصطفى حفناوي ربنا يصبر أهلك و والدتك، ادعوله بالرحمه والمغفره".

وعلقت الفنانة مي كساب على خبر وفاته قائلة:" إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الفاتحه والدعاء خالص التعازي لوالدته وأهله وكل محبيه كان شخص طيب ومحبوب من كل أصحابه مصطفى حفناوي في ذمه الله"

ووجهت الفنانة بدرية طلبة نصيحة شديدة اللهجة من بعد وفاته قائلة:"لاحول ولاقوة الابالله أتعظو بقي ياللى هم الدنيا منسيكم الاخرة الله يرحمك ويصبر قلب أمك وكل اللى بيحبوك أدعوله بالرحمه راح فى غمضة عين بشويه مغص لله الامر من قبل ومن بعد".

وقدم الفنان محمد ثروت تعازيه قائلاً:"البقاء لله .. مصطفى الحفناوي في ذمة اللهربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله وحبايبه"

دعت له الفنانة ياسمين نيازي قائلة:"انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويجعل الجنه مثواك ربنا يصبر اهلك وكل حبايبك ادعوله بالرحمه".

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ونعته الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"قائلة:"ربنا يرحمه يارب ، وأنا لله وإنا إليه راجعون".

ودعا له الفنان أحمد خالد صالح قائلاً:"

يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه، اللهم ان كان محسناً فذيد في إحسانه و ان كان مسيئاً تجاوز عن سيئاته، اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين. اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره. يا قيوم أقمه على نور

في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.‎اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.اللَّهُمَّ إنَّ مصطفي حفناوي في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ‎اللهم اعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تفتنا بعده و لا تحرمنا اجره . اللهم انزل علي قلوبنا الصبر و السلوان. انا لله و انا إليه راجعون".

ونعاه الفنان مصطفى شوقي قائلاً:"وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

أنعي ببالغ الحزن والأسي اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي .. ربنا يرحمه ويصبر أسرته وأصدقائه على فراقه .. البقاء لله

توفي حفناوي عن عمر يناهز الـ 25 عام، بعد تعرضه لجلطة في المخ، دخل على أثرها العناية المركزة وتعرض لانخفاض في درجة الوعي مما تسبب في غيبوبة كاملة في الأيام القليلة الماضية.