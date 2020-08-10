كورونا يتسلل إلى أتلتيكو مدريد قبل مباراته بدوري أبطال أوروبا

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يأتي إعلان النادي الأسباني قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.
وقال أتلتيكو في بيان، إنه بعد سلسلة من الفحوص “اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسيهما في المنزل وتم إبلاغ اسميهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، والبرتغالية، وويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، والاتحاد الاسباني، والاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة”.
وتنطلق البطولة المصغرة، التي فرضها “كوفيد-19″، الأربعاء، باقامة مواجهات ربع ونصف النهائي من مباراة واحدة في لشبونة من دون جمهور، وصولا إلى النهائي المقرر في 23 أغسطس.
ومن المقرر أن يلعب أتلتيكو في الدور ربع النهائي من المسابقة، ضد لايبزيغ الألماني يوم 13 من الشهر الحالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.