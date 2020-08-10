تراند اليوم : لهذا السبب .. بيومي فؤاد ضيف شرف في فيلم النمس والإنس

كشف الفنان بيومي فؤاد، عن السبب وراء ظهوره كضيف شرف في فيلم النمس والإنس بطولة النجم محمد هنيدي وقال بأنه كان يجسد دورا رئيسيا ضمن أحداث الفيلم ولكن بسبب ظروف صحية تم تقليص الدور وأصبح ضيف شرف وذلك خلال لقائه وقال ببرنامج Lite Show الذي يذاع عبر شاشة قناة الحياة.

وأوضح بيومي، أن الظروف الصحية تتمثل في أنه كان يحتاج لصق إضافة دقن مصطنع فوق دقنه وهو يعاني من مشكلة صحية لن تمكنه من هذا الأمر وهو السبب الذي جعله ضيف شرف في الفيلم.

فيلم النمس والإنس هو بطولة محمد هنيدي ومنه شلبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.