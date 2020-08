تراند اليوم : إتفرج.. لحظة إحتفال إلهام علي بتوديع العزوبية مع صديقاتها

View this post on Instagram

#سر_نزول_وزن_زوجة_أخوى#🔴(اعلان) @dait_zan اخوي تزوج وحده من دخلت علينا تتهايط 😌بجسمها وشوفو لي عندي ماتطولونه😏وكانت تقولها صراحة بوجيهنا لو اخوكم يقبل يبدل أخواته 😨بدلتهم طبعا تقاطعناومعها وصارت مشاكل كبيرة بينا وبينها وكل السبب أنها تعد عدتها لكلام ناس ويهمها الشكل الخارجي فقط كيف الصورة الخارجية طالعة للناس ولصديقاتها اللي نفس أخلاقها ماجربت تدخل معنا بجمعاتنا او تزورنا بنفس طيبة ابدا صاده كاشة بيوم نفاسها👼🏻 .. وامي قالت روحي طمني عليه دخلت شقته ولفتني على الكوميدينة كرتون بيها مثل منتجات وكيس عليه أسم اخذتلو صورة عن غفلة من اخوي ونزلت لامي وبحثت عنهم وتواصلت مع اللي تبيعون وطلبت الي ولاخواتي وانصدمت كان فيها منتجات فيها فيتامينات تقوي الشعر💇🏼‍♀️ وتحسن البشرة 😊جربتها مع اخواتي وكانت النتائج بطلةجدا وبدينا رياضة وتمارين بلمنزل وزادت جمال على جمال بعد شهرين جات زوجة اخوي زيارة لأمي وقالت المشد لي تحطونه شيلوه قالت لله يسلم لنا ام ايه ومنتجاتها 😄😲 وجهها الوان وطلعت زعلانه☹️ والحمدلله اخوي مرض وكشفت سرها وهذاى حساب ام أيه ربي يجزاها الخير تابعتنا وعطتنا انظمة مع الكبسولات @dait_zan @dait_zan @dait_zan 00971551385422 00971551385422 للطلب وتس اب 👆🏻 ✨ ✨ ✨ ✨ ✨ #احلام_الشامسي#بلقيس_فتحي#حليمه_بولند #فرح_الهادي#ماجد_المهندس#دينا_بطمه#بثينه_الرئيسي#راشد_الماجد#الهام_علي#الرياض #نهى_نبيل #الهام_الفضاله #شيماء_علي#الدكتوره_خلود #اصاله_نصري #مها_محمد#دانه_الطويرش #فوز_الفهد#ياسمين_صبري #الاء_الهندي#أمل_الأنصاري#نوره_العميري #نادين_نجيم #نجلاء_عبدالعزيز #كورونا#الرياض #نوره_العميري_#عيد_الاضحى