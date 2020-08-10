تراند اليوم : إتفرج.. لحظة إحتفال إلهام علي بتوديع العزوبية مع صديقاتها

إحتفلت الممثلة السعودية ​إلهام علي بتوديع العزوبية في منزلها، بمشاركة الممثلة السعودية ​ريماس منصور، وعدد من صديقاتها.

ونشرت إلهام عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الإحتفال وظهرت فيه وهي سعيدة جداً، خصوصاً عندما وضعت طرحة عروس قصيرة على شعرها، وقامت صديقاتها بعمل زفة لها.

ورقصت إلهام على أنغام أغنية “مبروك”، للفنان اللبناني رامي عياش، وهي تمسك بتنورتها وعلى رأسها الطرحة، كما وثّقت لحظة تأثرها عند تقطيع قالب الحلوى، الذي حمل إسمها وإسم عريسها خالد.

وعبّرت علي عن سعادتها وإعتزازها بصداقة ريماس، بعد أن قدّمت لها هديتها الثمينة بهذه المناسبة، إذ جاءت عبارة عن طقم مجوهرات فخم، مع بطاقة معايدة مكتوب عليه دعاء: “اللهم بارك لهما وبارك عليهما وأجمع بينهما في خير”.