تراند اليوم : شاهد.. في الذكرى الثالثة لرحيله..تكريم عبد الحسين عبد الرضا

تكرّم منصة “شاهد” الممثل الكويتي الراحل ​عبدالحسين عبدالرضا من خلال عرضها حصرياً على “شاهد VIP” نخبة من أبرز أعماله التي أحبها الجمهور الخليجي والعربي، وذلك تزامناً مع الذكرى الثالثة لرحيله.

بدء الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا مسيرته في أوائل الستينات، وتوالت بعدها أعماله من مسلسلات تلفزيونية ومسرحيات لتنطلق معها رحلة الإنجازات والشهرة والجوائز. ساهمت مسيرته الغنية في إثراء وتطوير الحركة الفنية في الكويت والخليج العربي من خلال أعمال متميزة مثل مسلسل “درب الزلق” مع سعد الفرج وخالد النفيسي وعبد العزيز النمش وعلي المفيدي. بموازاة ذلك، قدم عبد الحسين عبد الرضا الكثير من الأعمال المسرحية التي لا تنسى، منها على سبيل المثال: “هالو دوللي”، و”باي باي عرب”، و”بني صامت” وغيرها الكثير. عُرِف بجمال صوته وخاض تجربة “الأوبريتات” التمثيلية الغنائية التي لاقت نجاحات كبيرة، كما اشتُهر بالغناء ضمن عددٍ من أعماله التلفزيونية والمسرحية.

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