تراند اليوم : حيلة ذكية لـ سما المصري في قضية الفيديوهات المخلة .. شوف عملت ايه ؟

أنكرت الفنانة المصرية سما المصرى، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور التهم الموجهة إليها امام المحكمة، قائلة: “تليفوني كان مسروق، ومانشرتش فيديوهات مخلة”، فيما التمس محاميها أشرف ناجي، براءة موكلته أمام محكمة الاستئناف استنادًا إلى أن محكمة أول درجة خالفت أمر الإحالة وعاقبت موكلته بوقائع لم ترد بأمر الإحالة – بحسب زعمه.

واستمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم لأقوال سما المصرى، في استئنافها على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، حيث حضرت “سما” وسط حراسة مشددة وبارتداء الكمامة الطبية.

وحجزت المحكمة استئناف سما المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لـ7 سبتمبر للحكم.