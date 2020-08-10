تراند اليوم : شهيرة تدعو الجمهور للحذر من كورونا ..”الاعداد في تزايد”

حذّرت الممثلة المصرية شهيرة الجمهور من فيروس كورونا بعد تزايد اعداد المصابين، داعية اياهم لإتباع الوقاية اللازمة وعدم تجاهل هذا الفيروس الخطير المنتشر حول العالم.

وكتبت شهيرة على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي : “يا جماعة الكورونا أعدادها بتزيد المستشفيات اللي كانت قافلة فتحت تاني، وبتستقبل مصابين.. أرجوكم بلاش الفوضى اللي احنا فيها دي ارجعوا للماسك والكحول”.

واشارت شهيرة الى ان كورونا تعود بشكل أشد من السابق، كاتبة: “وبيقولوا والله أعلم راجعة أشد من الأول وبتهاجم الجهاز الهضمي كمان”.