تراند اليوم : الأناقة عنوانها لقاء الخميسي – إتفرج

نشرت الفنانه لقاء الخميسي صوره جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهرت في الصورة بلوك صيفي بسيط من خلال قضاء إجازتها الصيفية.

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وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني الأخير بمسلسل “سكر زيادة”، المستوحى من المسلسل الشهير “The golden girls”، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

“سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرين.