شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يظهر مع صديقته كاميلا موروني فى شاطئ خاص بالمايوهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، ظهور جديد للنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، مع صديقته كاميلا موروني، أثناء قضائهما لعطلتهما الصيفية في أحدي الشواطئ الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، صور النجم العالمي صاحب الـ 45 عاماً، وهو يرتدي مايوه ويسبح في أحد الشواطئ الخاصة، بينما ظهرت صديقته صاحبة الـ 23 عاماً، وهي ترتدي المايوه البكيني مع أصدقائهما وهما يركضان على الرمال بمفردهما في الشاطئ الخاص.

ظهر الثنائي الشهير وهما يقضيان وقتاً ممتعاً سوياً كالعادة، بعد قصة حب اشتهرا بها منذ ظهورهما الأول معاً في 2017 على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار.

وفقًا للصحيفة البريطانية، فإن النجم الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Revenant، قضي الفترة الأخيرة من العزل الصحي المنزلي لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مع صديقته كاميلا في منزله في هوليوود، وتبنا كلب ليشاركهما وقتهما في تلك الفترة.

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وكان قد ظهر دي كابريو وصديقته منذ أسابيع، في رحلة استمتعا فيها معاً بعطلتهما، حيث وصلا كاليفورنيا بطائرة خاصة ركبها الثنائي، وسلط موقع الديلي ميل على أن دي كابريو وكاميلا التزما بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا أثناء ظهورهما في كاليفورنيا، حيث الزم حاكمها الجميع بضرورة ارتداء الكمامة في الشارع محاولة لكسر الأرقام المتزايدة بخصوص الفيروس الذى ارتفع بحدة مؤخراَ.

على جانب آخر كان قرر النجم العالمي ليوناردو دي كابريو أن يتخفي تماما ويبتعد عن عدسات المصورين التي تعمل دائما علي رصد أدق تفاصيل حياته اليومية، وبالرغم من ذلك إلا أن دي كابريو فشل كون المصورين تتبعوه و التقطوا له العديد من الصور.