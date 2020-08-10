شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وكهربا وحجاج ينعون مصطفى حفناوى: مات فى عز شبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في اطار حرص العديد من المشاهير من نجوم الرياضة والفن علي نعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي بعد وفاته مؤخراً حرص الفنان أحمد زاهر والمغني مصطفي حجاج بالإضافة إلى لاعبي الكرة محمود كهربا وعمر جمال على نعيه بكلمات مؤثرة من خلال السوشيال ميديا، والبداية من نجم الأهلي كهربا الذى كتب عبر حسابه على موقع انستجرام : "مصطفي مات.. مات وسط صحابه..مات في عز شبابه..مات بدون حادث أو خناقه..مات وساب كل حاجه فلحظه.. وكلنا معرضين في اي وقت لمصير مصطفي..اللهم أحسن الخاتمة".





في حين كتب المغني مصطفى حجاج عبر انستجرام : "إنا لله وان اليه راجعون"، كما نشر صورته، وهو ما حصل أيضاً مع الفنان أحمد زاهر الذى كتب عبر إنستجرام : "لا حول و لا قوه الا بالله مصطفي الحفناوي في ذمه الله ادعولوا ان ربنا يرحمه ويثبته عند السؤال".

اما لاعب الأهلي السابق عمرو جمال فكتب آية قرآنية : "كل من عليه فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والاكرام" .. صدق الله العظيمً ،لله الحكمً من قبل ومن بعد.

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يارب يغفرلك ويرحمك ويلطف قلبنا مكسور من بعدك والله العظيم يارب يصبر اهلك ويصبرنا علي فراقك يا مصطفي".

وكان أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.

وبحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، وقد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.