شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى وعمرو راضى ينعيان اليوتيوبر مصطفى حفناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل عدد من الفنانين نعى اليوتيوبر الشهير مصطفي حفناوى، والذى رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، كما نعاه الفنان أحمد العوضى عبر حسابه بفيسبوك ، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك يا مصطفى ويصبر أهلك وحبايبك وكل الناس اللي قلبها موجوع عليك، ادعوله كتير اوووي يا جماعة".



أحمد العوضى

فيما نعاه عمرو راضى بكلمات مؤثرة، وقال:" خلاص هتسيبنى،خلاص نويت تمشينى بنص قلب، خدت أيامنا كلها اللى جايه معاك وسبتنى،يا وجع قلبي عليك يا بنى، مع السلامة يا عينيا، مع السلامة يا حلاوة الدنيا، سلملى علي ابويا، سلملى علي حدتى،خلاص قلبي اتقسم، وهيفضل يدور عليك في كل شارع".

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عمر راضى