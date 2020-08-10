شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري ومحمد على رزق وويزو ينعون مصطفى حفناوى بعد وفاته إثر جلطة فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العديد من المشاهير على نعي البلوجر مصطفى حفناوي بعد وفاته اليوم إثر تعرضه لجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى لأيام، ومن بين هؤلاء حارس مرمي منتخب مصر السابق عصام الحضري الذى توجه له بالدعاء عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً : "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وثبته عند السؤال".





في حين كتب الفنان محمد على رزق من خلال حسابه على موقع انستجرام: "عمري ماقابلته بس ربنا يعلم الواحد زعلان إزاي...ربنا يرحمه و يحسن إليه ويغفرله...و يجعل ساعات مرضه في ميزان حساناته يارب، إقروله الفاتحة و إدعوله".

اما ويزو فكتبت عبر انستجرام أيضاً : "ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبر أهلك".

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وأعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.

وبحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، وقد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.