شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يتعاون مع أوكا وأورتيجا فى أغنيتين منفصلتين.. أعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ مطرب المهرجانات عمر كمال جمهوره بأنه سيقوم بالتعاون مع كل من أوكا وأورتيجا، حيث سيقدم مع المطرب أورتيجا أغنية جديدة تحمل اسم "صحوبية تعطل" من كلمات كلوشة، وتوزيع موسيقى شندى وخليل، كما يتعاون المطرب عمر كمال أيضا مع المطرب أوكا، حيث نشر، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بالمطرب أوكا، وعلق عليها قائلا: "فكر جديد. ومزيكا جديدة خالص في المهرجانات هتسمعوها قريب جدا".

على جانب آخر يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن تحصد الملايين من المشاهدات بعد النجاحات التى حققها الثنائى خلال الفترة الأخيرة، وبالتحديد من خلال أغنيتى "بنت الجيران"و"عود البطل".

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وشهدت ساحة المهرجانات الشعبية منذ فترة، انفصال المطرب أوكا عن صديقه المقرب له وزميل الكفاح أورتيجا، وبدأ هذا الانفصال من طرح المطرب أورتيجا أغنية بشكل منفرد تحت عنوان "أنا هتجن" بدون صديقه أوكا، ليكون بداية الانفصال بشكل غير معلن بعد مشواره غنائى على مدار 10 سنوات.