رامي عياش يرفص منصب وزاري: سفينة غرقانة

رنا صلاح الدين - أعلن الفنان اللبناني رامي عياش، عن رفضه لمنصب وزاري في الحكومة اللبنانية، بعد الاستقالات الأخيرة.

رامي عياش، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: "أنا لست بديلًا عن أي وزير .. ورفضت ذلك سابقا.. والبديل يجب أن يحترم كرامات الناس ودماء الناس، اليوم بدل إنقاذ الناس وايقاف الغرق نقوم بترتيب المقاعد على سفينة غارقة".

وأضاف: "مستقبلنا جميعًا مهدّد و٣٠٠ ألف من أهلنا مشرّدون، مفقودين ومفقودات تحت الانقاض".

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وتابع: "المطلوب بناء متكامل ينقذنا من هذا الركام وتلتف حوله الناس ويستعيد ثقة العالم بلبنان منارة هذا الشرق".

وكان قد تقدم عدد من من الوزراء باستقالاتهم من الحكومة اللبنانية علي خلفية تظاهرات شعبية إثر انفجار مرفأ بيروت وسقوط المئات بين قتلي وجرحى ودمار ما يقترب من نصف بيروت وفق وصف مسئولين.

رامي عياش