وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ

الإثنين 10 أغسطس 2020

أعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.



يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات

وبحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ أيضًا على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، قد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.

مصطفى الحفناوي قبل وفاته بساعات

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وكانت قد تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الفترة الأخيرة، لحملة للدعاء لليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد إصابته بنزيف في المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

واستقبل حفناوي الكثير من الدعم من قبل الفنانين بعد زيارة النجم تامر حسني له في المستشفى منذ أيام، لرفع الروح المعنوية لاصدقائه.

وكان تامر حسنى قد احتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوى عام 2017 وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "تصبح على خير".

وكان قد كتب أصدقاء حفناوى عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تفاصيل إصابته المفاجئة منذ ايام، إذ كتب اليوتيوبر على غزلان عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".

وتابع: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".