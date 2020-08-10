سيمون كويل يتعرض لكسر خطير في ظهره

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت مجلة ”بيبول“ الأميركية خبراً عن تعرّض النجم سيمون كويل لحادث سقوط من على دراجته الكهربائية أدى الى كسر خطير في ظهره.

وأكد متحدث باسم عضو لجنة تحكيم برنامج “أميركا غوت تالنت” للمجلة أن كويل سقط السبت الماضي، عن دراجته الكهربائية أثناء تجربتها داخل فناء منزله في ماليبو، ما أدى الى كسر دقيق في ظهره نُقل على أثره إلى المستشفى في مدينة لوس أنجلوس الأميركية لإخضاعه لعملية جراحية عاجلة.

وكان من المنتظر أن يبدأ كويل، يوم الثلاثاء المقبل، تصوير الموسم الـ15 من برنامج اكتشاف المواهب الشهير “أميركا غوت تالنت” في ولاية كاليفورنيا، بعد أن تم تأجيل تصويره بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.