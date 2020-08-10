هيا الشعيبي تشن هجومًا على إحدى الفنانات: “بنات الكويت خط أحمر”

متابعة بتجـــــــــــرد: شنّت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي هجوماً على إحدى الفنانات، دون أن تذكر إسمها، إلاّ أن العديد من متابعيها على السوشال ميديا أكدوا أنها تقصد بكلامها الفنانة البحرينية زهرة عرفات بعد تصريحاتها عن أن الفن وحده لا يكفي لشراء البيوت واليخوت.

ونشرت الشعيبي مقطع فيديو عبر “سناب شات” قالت فيه: “في واحدة كلحة مالحة تعلق وبتتكلم انتي شكو بالموضوع لا أحد يعلق الحسد والغيرة واكلتكم.. إذا انتي مدخولك قليل مطلعين الناس ايش يدش عليهم وايش يطلع.. يا غريب كون اديب”.

وأضافت: “تذكري اني انتي لو ما كل دايرة ما صرتي انتي يا فلانة.. أنا وايد سكت عنك تذكرين ولا أذكرك.. ما تحطين راسك برأس بنات وفنانات الدايرة.. شوفي نفسك إذا أنتي ما تعرفين تبيعي هذا شي يجعلك.. هاحشمي نفسك لانه احنا حشمناكي وايد.. بس انتي مو راضية تسكتين وحاطة راسك براسنا.. يا تقعدين بأدب يا تروحين دايرتك”.

وتابعت: “أنا لو حطيتك براسي ما راح أسكت عنك.. بنات الكويت خط أحمر.. وبعدين أنتي تقولين الفن ما يوكل عيش وما يجيب يخت وسيارة.. ليش حبيبتي ما يجيب.. الفن يجيب ويجيب.. ولو كان ما يجيب كان فنانينا الكبار ما استمروا فيه وما كان العمالقة الكبار ما أسسوا بيوتا ولا شركات.. إذا أنتي مو عارفة هادا شي تاني”.

وختمت كلامها بالقول: “وبعدين على قولتك لو الفن ما يجيب وما يجيب أنتي من وين جبتي سيارة ومن وين ظبطي أمورك ولبستي الماركات من وين هادا كله مو من الفن؟.. إذا الفن ما يوكل عيش ليش مستمرة أعلني اعتزالك أبرك.. وايد ضحكتيني”.