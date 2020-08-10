نتفليكس تطلق الإعلان الرسمي والبوستر الرسمي الخاص بمسلسل AWAY

متابعة بتجــــــــــرد: مسلسل AWAY للمٌنتج التنفيذي جايسون كاتيمس، المرتقب عرضه على نتفليكس، هو دراما مثيرة وعاطفية على نطاق ملحمي تحتفي بالتقدم المذهل الذي يمكن للبشر تحقيقه والتضحيات الشخصية التي يجب تقديمها طوال الوقت. بينما تستعد رائدة الفضاء الأميركية إيما جرين (هيلاري سوانك) لقيادة طاقم دولي في أول مهمة إلى المريخ ، يتوجب عليها التعايش مع قرارها بترك زوجها (جوش تشارلز) وابنتها المراهقة (طليثا بيتمان) وهما في أمس الحاجة إليها. ومع تطور أحداث رحلة الطاقم إلى الفضاء، تتعقد ديناميكية الشخصيات وتتفاقم تأثيرات الابتعاد عن أحبائهم على الأرض. يُظهِر مسلسل AWAY أن الوصول إلى النجاح ، يجبرنا أحيانًا على ترك عائلتنا خلفنا.

تم إنتاج المسلسل من قبل جيسيكا غولدبيرغ، جيسون كاتيمز، مات ريفز، أندرو هنديركر، إدوارد زويك، هيلاري سوانك، آدم كاسان و جيني مولين.

معلومات عن الشخصيات وطاقم العمل:

إيما جرين (هيلاري سوانك)

إيما جرين رائدة فضاء أميركية وطيار سابق في البحرية. وهي قائدة أول بعثة إلى المريخ. فهي رائدة فضاء وقائدة عنيدة ومتعاطفة وذكية للغاية. متزوجة من مات لوجان، أحد كبار المهندسين في وكالة ناسا. ولديهما ابنة تبلغ من العمر 15 عامًا ، تدعى ليكس.

مات لوجان (جوش تشارلز)

مات لوغان مهندس في وكالة ناسا ، وترأس زوجته إيما جرين أول مهمة إلى المريخ. يواجه تحديات هائلة في التعامل مع المهمة من المنزل ، بينما يحاول تربية ابنتهما المراهقة بمفرده.

ألكسيس “ليكس” لوغان (تاليثا بيتمان)

ليكس البالغة من العمر 15 سنة هي ابنة رواد الفضاء إيما غرين ومات لوغان. مثل والدها ، تدعم ليكس وتفخر بمهمة والدتها التي دامت ثلاث سنوات. تكافح مع بلوغ سن الرشد بينما تتواجد والدتها في المهمة ويواجه والدها صراعاته الخاصة.

ميشا بوبوف (مارك إيفانير)

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ميشا بوبوف رائدة فضاء روسية ومهندسة في مهمة إلى المريخ إلى جانب إيما جرين. العضو الأكثر خبرة في الطاقم ، ميشا لا يفتقر إلى الأنا ، لكنه يكافح سراً مع التضحيات الشخصية التي قدمها للوصول إلى الفضاء.

كويسي ويسبيرج أديبايو (أتو إساندوه)

كويسي ويسبيرج أديبايو مواطن بريطاني من غانا. شخصية كويسي (تنطق كوي – سي) تتسم بالفكاهة والتواضع وهو رجل ذو إيمان عميق. إنه عالم نباتات مشهور عالميًا ويحمل معه أمل نمو الحياة على كوكب المريخ.

رام آريا (راي بانثاكي)

رام آريا هو طيار مقاتل من الهند. في حين يضطر رواد الفضاء الآخرون إلى التعامل مع علاقاتهم في كوكب الأرض وعائلاتهم ، فإن رام يعد وحيد في العالم.

لو وانج (فيفيان وو)

لو وانج كيميائية ورائدة فضاء تمثل دولة الصين. فهي ذكية وبراغماتية ولكن لديها حياة شخصية معقدة عكس ظاهرها. لو متزوجة ولديها ابن صغير.

ميليسا راميريز (مونيك كورنن)

ميليسا راميريز رائدة فضاء سابقة ، وهي رائدة فضاء ضمن طاقم دعم إيما. وظيفتها أن تكون منسقة إيما في كوكب الأرض. تخلت ميليسا عن حياتها المهنية كرائدة فضاء لدعم طفلها ذو الاحتياجات الخاصة ، لكنها متواجدة من أجل إيما وعائلتها. وتعتني بـليكس في غياب مات وإيما.