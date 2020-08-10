تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري.. ومحاميها يعلّق

متابعة بتجــــــــــرد: رفض قاضي غرفة المشورة في محكمة استئناف الجيزة، أمس (الأحد)، الاستئناف المقدّم من محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على تجديد حبسه 15 يوماً بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة، وقضى باستمرار الحبس، وقال ياسر قنطوش محامي هيفاء وهبي في تصريحات خاصة صحفية له إن النيابة ما زالت مستمرة في التحقيقات مع وزيري في الاتهامات التي وجّهت إليه بالنصب وخيانة الأمانة، والتي أقامتها ضده موكلته الفنانة هيفاء وهبي.

يُذكر أن النيابة العامة في الشيخ زايد، كانت قد أمرت بحبس محمد وزيري أربعة أيام على ذمة التحقيق جدّدها له قاضي المعارضات 15 يوماً بعد اتهامه بالاستيلاء على أموالها والنصب عليها.

وكانت هيفاء وهبي قد حررت محضراً من طريق محاميها المستشار ياسر قنطوش مطلع أيار (مايو) الماضي، يحمل الرقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيري بتهمة استيلائه على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظّمي الحفلات.