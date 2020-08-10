“شاهد” تكرّم عبد الحسين عبد الرضا وتعرض نخبة من أبرز أعماله

متابعة بتجــــــــــرد: في الذكرى الثالثة لرحيله، تكرّم منصة شاهد” الممثل القدير الراحل عبدالحسين عبد الرضا من خلال عرضها حصرياً على “شاهد VIP” نخبة من أبرز أعماله التي أحبها الجمهور الخليجي والعربي.

ابتدأ الممثل الكويتي عبد الحسين عبد الرضا مسيرته في أوائل الستينات، وتوالت بعدها أعماله من مسلسلات تلفزيونية ومسرحيات لتنطلق معها رحلة الإنجازات والشهرة والجوائز. ساهمت مسيرته الغنية في إثراء وتطوير الحركة الفنية في الكويت والخليج العربي من خلال أعمال متميزة مثل مسلسل “درب الزلق” مع سعد الفرج وخالد النفيسي وعبد العزيز النمش وعلي المفيدي. بموازاة ذلك، قدم عبد الحسين عبد الرضا الكثير من الأعمال المسرحية التي لا تنسى، منها على سبيل المثال: “هالو دوللي”، و”باي باي عرب”، و”بني صامت” وغيرها الكثير. عُرِف بجمال صوته وخاض تجربة “الأوبريتات” التمثيلية الغنائية التي لاقت نجاحات كبيرة، كما اشتُهر بالغناء ضمن عددٍ من أعماله التلفزيونية والمسرحية.

في ذكرى رحيله، تخصّ “شاهد” محبي الفنان القدير بنخبة من أبرز أعماله التي تُعرض حصرياً على “شاهد VIP” ابتداءً من 11 أغسطس:

«الأوبريتات» Operettas –

اسم اوبريت بطولة النص اخراج مدة كل اوبريت بعد العسل عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله أحمد باقر – فيصل الضاحي فيصل الضاحي 01:26:44 مداعبات قبل الزواج عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله أحمد باقر سعيدة عيادة 00:16:50 شهر العسل عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله أحمد باقر فيصل الضاحي 00:21:35 صايم عبدالحسين عبدالرضا – زينب الضاحي عبد المحسن الرفاعي سعيدة عيادة 00:59:25 والله زمن عبدالحسين عبدالرضا – جوهر سالم فائق عبد الجليل – فؤاد الشطي فؤاد الشطي 00:37:35 سهرة الإنحدار عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله سليمان الياسين كاظم القلاف 01:08:00 بساط الفقر عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله فيصل الضاحي 01:03:35

المسرحيات Plays –

اسم المسرحيات بطولة النص اخراج مدة كل مسرحية هالو دوللي عبدالحسين عبدالرضا – شويكار عبد الأمير التركي حسن عبد السلام – صلاح العوري 01:59:25 بني صامت عبدالحسين عبدالرضا – سعدالفرج سعد الفرج – عبد الحسين عبد الرضا نجم عبد الكريم – صلاح العوري 02:27:30 ضحية بيت العز عبدالحسين عبدالرضا – سعدالفرج سعد الفرج – عبد الحسين عبد الرضا فاروق القيسي – صلاح العوري 02:29:24 فرحة الأمة عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله عبد الحسين عبد الرضا فؤاد الشطي – كاظم القلاف 02:02:48 على هامان يا فرعون عبدالحسين عبدالرضا – سعدالفرج سعد الفرج – عبد الحسين عبد الرضا فاروق القيسي 04:09:00 عزوبي السالمية عبدالحسين عبدالرضا – سعاد عبدالله عبد الحسين عبد الرضا أحمد عبد الحليم – فيصل الضاحي 02:37:19 باي باي لندن عبدالحسين عبدالرضا – هيفاء عادل نبيل بدران – عبد الحسين عبد الرضا المنصف السويسي – كاظم القلاف 02:56:25 فرسان المناخ عبدالحسين عبدالرضا – غانم الصالح عبد المحسن عبد الرضا عبد الأمير مطر – كاظم القلاف 03:46:54 باي باي يا عرب عبدالحسين عبدالرضا – حياة الفهد نبيل بدران – عبد الحسين عبد الرضا المنصف السويسي – حمدي فريد 02:34:15 مراهق في الخمسين عبدالحسين عبد الرضا – داوود حسين – هيفاء عادل توفيق الحكيم فؤاد الشطي 03:23:39 قناص خيطان عبدالحسين عبدالرضا – حياة الفهد فجر السعيد أحمد السلمان – علي الريس 02:50:00

المسلسلات – series

Advertisements