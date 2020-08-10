شهيرة تكشف حقيقة وفاة محمود ياسين

نفت الفنانة المصرية شهيرة ما تردد حول وفاة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة وأنها حزينة بسبب الأخبار المتداولة عبر العديد من المواقع الإلكترونية عن وفاته.

وتابعت شهيرة: "بكل أسف تحاول المواقع الضعيفة زيادة شريحة القراء بترويج أخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، زوجي حالته مستقرة وشائعات الوفاة تصيب محبيه بالغضب".





Advertisements

وكانت شهيرة وجهت تهنئة للفنان محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده في يونيو/ حزيران الماضي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة".

يذكر أن محمود ياسين ولد في 2 يونيو/ حزيران 1941 بمحافظة بورسعيد، ودرس بكلية الحقوق، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.



ومن أبرز أعماله "الخيط الرفيع" و"الرصاصة لا تزال في جيبي"، و"وطني عكا"، و"شيء من الخوف"، و"العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي" عام 2012.