بيومي فؤاد يكشف تأثر مسيرته بـ"ظرف صحي"

الخليج 365الإثنين 2020/8/10 05:06 م بتوقيت أبوظبي
كشف الفنان بيومي فؤاد، السر وراء ظهوره "ضيف شرف" بعد تقليص دوره في فيلم "النمس والإنس"، الذي يلعب بطولته الفنان الكوميدي محمد هنيدي، والفنانة منة شلبي في أول تعاون بينهما.
وقال بيومي فؤاد خلال مقابلة تليفزيونية مع برنامج "لايت شو" المذاع عبر فضائية الحياة المصرية: "ظروف صحية السبب لمعاناتي من مشكلة تمنعني من لصق ذقن مصطنع، حسب احتياج الدور، ما أدى لتقليص مشاهدي في فيلم النمس والإنس".
بيومي فؤاد كان قد اعتذر للجمهور، بسبب ضعف مستوى مسلسله الأخير "رجالة البيت" الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.
يشار إلى أن، فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو عبدالجليل، ومن تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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