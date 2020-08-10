رحيل عميدة المسرح الجزائري عن عمر 99 عاماً

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"الخليج 365" من بيروت: نعت الأوساط الرسمية والفنية في الجزائر، الاثنين الممثلة نورية قزدرلي، إحدى رائدات المسرح الجزائري، التي توفيت عن عمر ناهز 99 عاماً.

وقال الديوان الوطني للثقافة والإعلام في بيان: "ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة المغفور لها بإذن الله، أيقونة المسرح الجزائري الفنانة نورية قزدرلي".

ولدت الفنانة الراحلة، واسمها الحقيقي خديجة بن عياد، في مدينة تيارت شمالي الجزائر عام 1921، وتزوجت في سن مبكرة من الممثل مصطفى قزدرلي.

وبدأت مشوارها الفني عام 1945 وانضمت لاحقا إلى المسرح الوطني، وكان لها الفضل مع الممثلة كلثوم وغيرهما من الرائدات في تغيير نظرة المخرجين والمجتمع إلى عمل المرأة بالمسرح، حيث كانت الأدوار النسائية تسند قديما للرجال.

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وشاركت في نحو 200 مسرحية منها "بنادق الأم كرار"، و"الاستثناء والقاعدة"، و"ممثل رغم أنفه"، و"وردة حمراء"، و"الغولة"، و"بيت برناردا ألبا".

وتجاوزت أعمالها التلفزيونية 160 مسلسلا منها "لالة حنيفة"، و"المصير"، و"سامحني"، وظهرت في 4 أفلام روائية إضافة للأعمال الإذاعية.

وكرمت وزارة الثقافة الجزائرية وغيرها من الجهات الفنية والثقافية نورية قزدرلي، ومنحتها الدولة وسام الاستحقاق الوطني عام 2017.