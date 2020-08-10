رانيا محمود ياسين تهاجم مروجي الشائعات حول مرض والدها

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت:

هاجمت الفنانة رانيا ياسين من يتداولون أخبارًا متكررة حول مرض والدها الفنان محمود ياسين وعدم تواصل الفنانين معه.

وكتبت عبر حسابها على الفيسبوك: «ربنا ياخذكم ياللي بتكتبوا أي كلمة شر في حق أبويا.. وصلتوني إني ادعي عليكم حسبي الله ونعم الوكيل يا فاسقين كما شبهكم رب العزة في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)».

وحذرت ياسين من الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الإجتماعي، وطالبت وسائل الإعلام والصحفيين بتحري الدقة.

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وعادت لتنشر فيديو تتحدث فيه مباشرة عما يحصل معهم بسبب الإشاعات وكيف ان المر يضغط على أعصابهم.

وكانت الفنانة شهيرة كشفت تطورات الحالة الصحية لزوجها الفنان محمود ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج “التاسعة” على القناة الأولى المصرية، موضحة أنه لا يتحسن، وكل أمنياتها ألا تسوء الحالة لما هو أصعب من ذلك، مضيفة أن مرضه لا علاج له، لذلك لا تملك من الأمر شيء سوى الدعاء.

وأوضحت: «حالته ساعات تبقا إلى حد ما الواحد يتقبلها، وساعات اتهز أوي، ولادي يقولوا لي يا مامي ما احنا عارفين تطورات الموضوع، لكن عشان أنا ملزماه باستمرار أي تفصيلة ولو صغيره بتأثر معايا، أنا بس بتمنى من ربنا الحالة متدهورش، لو حتى هتثبت على كده أنا راضية.. يعني حتى هقول الحمد لله حسه في الدنيا».