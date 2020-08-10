جراحة تنقذ النجم التلفزيوني سيمون كويل من شلل دائم

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"الخليج 365" من بيروت: تعرض النجم التليفزيوني الشهير وعضو لجنة تحكيم برنامج ”أمريكا غوت تالنت“، سيمون كويل، لحادث سقوط عن دراجته الكهربائية؛ ما أسفر عن كسر في ظهره ونقله للمستشفى، حيث خضع لعملية جراحية.

وكشفت صحف بريطانية آخر التطورات الصحية لكويل بعد خضوعه للعملية، إذ تعرض للكسر في ثلاثة أماكن بظهره واضطر الأطباء لإدخال مجموعة من الشرائح وعمود معدني في ظهره.

وحسب الصحف، فقد كان أحد الكسور على مقربة 1 سم من الحبل الشوكي وتمكن الأطباء من إنقاذ كويل من الإصابة بالشلل وأن يقضي بقية حياته على كرسي متحرك، وأخبر الأطباء كويل أنه محظوظ لعدم إصابته بالشلل؛ لأن الكسر لم يحدث أي أضرار في منطقة النخاع الشوكي.

وشارك كويل عدة منشورات عبر ”تويتر وإنستغرام“ بعض النصائح التي يجب أن تتبع عند تجربة الدراجات الكهربائية وعن أهمية قراءة كتيب الإرشادات إذا كنت ستستخدم الدراجة للمرة الأولى لأنه لم يدرك مدى قوتها عند ركوبها للمرة الأولى، كما توجه بالشكر -أيضا- لجميع الفريق الطبي القائم على علاجه ووصفهم بأنهم أكثر الأشخاص الذين قابلهم في حياته لطفا.