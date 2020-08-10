أنطونيو بانديراس يعلن إصابته بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الممثل الإسباني أنطونيو بانديراس اليوم الاثنين إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد وإنه في الحجر الصحي.
وغرد بانديراس على تويتر قائلاً: "أنا بحالة جيدة نسبياً ولكنني متعب قليلاً عن المعتاد، وسأضطر للاحتفال بعيد ميلادي ال60 في المنزل، لأنني في الحجر الصحي"، حسبما قالت صحيفة "كوبي" الإسبانية.
يوافق اليوم 10 أغسطس عيد ميلاد بانديراس الستين، والذي ولد في عام 1960.
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