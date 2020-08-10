شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ناعيا مصطفى حفناوى: لم تربطنا معرفة لكن موته المفاجئ أوجع القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، اليوتيوبر مصطفى حفناوى الذى توفى منذ قليل، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام، وكتب هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا:" بقلب حزين أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل ، لم تسبقني أى معرفه به ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".



هانى شاكر

وأعلن المدون محمود عبد المنعم، وفاة اليوتيوبر مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة، عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

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يذكر أن اليوتيوبر مصطفى الحفناوي يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة ، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات.

وبحسب موقع "Medicine net" تعتمد أعراض جلطة المخ على مقدار حرمان أنسجة المخ من إمداد الدم على سبيل المثال، وقد يعاني الشخص المصاب بسكتة دماغية خفيفة من ضعف مؤقت في ذراعه أو ساقه، ولكن أولئك الذين يعانون من سكتة دماغية أكثر شدة قد يصابون بالشلل الدائم في جانب واحد من الجسم أو يكونون غير قادرين على الكلام إذا لم تتم استعادة إمدادات الدم بسرعة ، سواء من تلقاء نفسها أو عن طريق العلاج الطبي، فقد تكون الآثار دائمة.

ويتعافى بعض الأشخاص تمامًا من جلطة المخ ، ولكن أكثر من ثلثي الناجين من السكتة الدماغية يعانون من نوع من الإعاقة.