شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور: رينا يشفيك يا مصطفى حفناوى وميوجعش قلوبنا عليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الفنان محمد أنور للبلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالشفاء العاجل، طالبين من الجميع الدعاء له بالشفاء.كما دعت له الفنانة إيمان العاصى قائلة:" مصطفي شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوه من القلب سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد مصطفي محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفي يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفي يارب و ميوجعش قلوبنا عليك".



إيمان العاصى

وكتب الفنان محمد أنور، قائلا:" إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".



محمد أنور

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وقد زار النجم تامر حسنى البلوجر الشهير مصطفى حفناوى بالمستشفى بعد إصابته بنزيف فى المخ وبسبب تشخيصه خطأ أصيب بشلل نصفى ودخل فى غيبوبة.

وكان تامر حسنى قد احتفل بعيد ميلاد مصطفى حفناوى عام 2017 وفاجأه تامر، بإحضار "تورتة" له، واحتفل معه بعيد ميلاده وقام بغناء "كل سنة وأنت طيب" على الرغم من انشغاله بتصوير مشاهد فيلمه الجديد "تصبح على خير".

وكتب أصدقاء حفناوى عبر حساباتهم على مواقع التواصل، تفاصيل إصابته المفاجئة منذ ساعات، إذ كتب اليوتيوبر على غزلان عبر صفحته بموقع "إنستجرام": "صديقى مصطفى حفناوى كان معانا وبيضحك وبيهزر عادى.. فجأة حس بمغص فى بطنه وألم فى كتفه اليمين، راح المستشفى على رجله عادى جدا الساعة 1 الظهر تم حجزه وتم تشخيصه بالتهاب فى القولون".

وتابع: "لكن بعد 6 ساعات مصطفى فقد الوعى واكتشفنا أن التشخيص كان خطأ وأنه عنده جلطة فى المخ، دلوقتى حصل ضمور تام فى الجزء الأيسر من مخه وفى اشتباه فى شلل نصفى، أرجوكم ادعوا له ربنا يشفيه ويصبر أهله.. هو فى غيبوبة حتى الآن وربنا يسترها عليه لما يفوق ويعرف، ربنا قادر على كل شىء وقادر تحصل معجزة".