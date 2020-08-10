شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات زمان والصحافة..صباح تتحدث عن هويدا ومريم فخر الدين ونادية لطفى طيبتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت العلاقة قوية بين نجوم زمان الصحافة وكان نجوم الزمن الجميل يحرصون على أن تنقل الصحافة اخبارهم وأن تكون لهم علاقات صداقة بالكتاب والصحفيين، حتى أنهم كانوا يكتبون مقالات بالصجف والمجلات وكثيرا ما ينشرون مذكراتهم بها، وكان لكل نجم طريقة فى التعامل مع الصحافة والصحفيين، وفى إدارة الحوارات الصحفية يعرفها من يتعاملون معهم، وكان الكاتب الصحفى فوميل لبيب من الصحفيين الذين أجروا العديد من الحوارات مع نجوم الزمن الجميل، وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1961 كتب فوميل لبيب عن لزمات وعادات وطرق عدد من نجمات الزمن الجميل فى التعامل مع الصحافة والصحفيين وفى إدارة الحوارات الصجفية، تحت عنوان :" لكل فنان لزمة"

وكان من بين الفنانات اللاتى تحدث عنهن الكاتب الصحفى فوميل لبيب الشحرورة صباح التى وصفها بانها أطيب قلب فى الوسط الفنى، قائلا :" تهلل فرحاً حين تحدثها فى التليفون، وتهلل مرحبة بك عند باب الشقة الذى تفتحه بنفسها، وتهلل عازمة عليك إذا اعتذرت عن أكل الشيكولاتة اللذيذة التى تقدمها لك"

وأوضح لبيب :" تتحدث صباح عن ابنتها هويدا أكثر مما تتحدث عن نفسها"

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ولأن لبيب كتب هذا الموضوع فترة زواج صباح من المذيع أحمد فراج قال أنها تتحدث عن متاعب فراج فى العمل وقلبها ينفطر، كما أنها تتحدث عن مشاكل الفن بصدق ودون تردد ولا تشتم ، ولكنها قد تطلب إيضاح نقطة معينة من حديثها بشكل مفصل.

كما تحدث لبيب عن النجمتين مريم فخر الدين ونادية لطفى ووصفهما بالطيبة وأنهما تتمتعان بابتسامة صادقة طوال الوقت خلال الحديث ، ولا تعرفان اللف والدوران وتقولان كل ما عندهما، وتتركان أمانة فى عنق الصحفى اختيار ما يكتبه عنهما.