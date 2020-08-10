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برادلى كوبر بالكمامة فى سانتا مونيكا بعد قضائه الأجازة مع جنيفر جارنر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصوريين النجم برادلي كوبر، البالغ من العمر 45 عامًا وهو يرتدي كمامة أثناء تواجده في سانتا مونيكا لزيارة صديق، وذلك بعد نشر موقع ديلى ميل عددا من الصور للنجمة جنيفر جارنر طليقة النجم بن أفليك بصحبة النجم برادلى كوبر، على شاطئ ماليبو وذلك بعد نشر عدد من التقارير التى أكدت أنها انفصلت عن صديقها جون ميللر.

 

ويعد برادلي وجنيفر عازبان حاليًا ، حيث لم يرتبط برادلي بأي شخص منذ انفصاله مع إيرينا شايك العام الماضي.

 

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يذكر أن بن أفليك استطاع أن يقنع جارنر بأن يوطد علاقة أبناءها بصديقته الجديدة آنا دي أرماس، حيث سبق وأكد موقع الديلي ميل رفض النجمة جنيفر جارنر محاولات زوجها السابق بن أفليك من أجل إقناعها بالسماح لأبنائه رؤية صديقته الجديدة من أجل معرفة كل تطورات حياته ومشاركته إياها، حيث رفضت الفكرة كلياً، خاصة أن من حقها الموافقة أو الرفض، ورغم محاولاتها الدائمة في التشارك مع أفليك تربية أبنائها وإطلاعه كل الأمور الخاصة بالأبناء رغم الانفصال إلا أنها رفضت تلك النقطة بشكل نهائي لكن يبدو أن الوضع تغير الآن حيث شوهدت آنا دي أرماس مع بن أفليك بصحبة أولاده.

 

برادلي كوبر
 

 

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